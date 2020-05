Coronavirus Brasile, oltre 11mila contagi e 807 morti in ultime 24 ore

Il totale delle vittime nel secondo Paese più colpito al mondo per numero di positivi dopo gli Usa sale a 23.473. I casi accertati raggiungono quota 374.898 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nello stato di San Paolo, quello in cui si sono verificati più contagi e decessi, il governatore estende il lockdown oltre l'1 giugno

Si aggrava il bilancio delle vittime e dei contagi da Coronavirus in Brasile. Sono 807 i morti per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Brasile, a fronte di 11.687 nuovi positivi. I dati arrivano dal ministero della Salute del Paese sudamericano. Il numero totale dei decessi nel secondo Stato più colpito al mondo, per numero di contagi, dopo gli Usa è di 23.473. I casi accertati salgono a quota 374.898 dall’inizio dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE).

Se non vedi il grafico clicca qui: https://public.flourish.studio/visualisation/2572004/ Università brasiliana: numero infetti è 7 volte di più Le cifre della pandemia in Brasile però potrebbero essere molto più alte. Secondo l'Università federale di Pelotas, nello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul, vi sono "milioni di infetti" da Coronavirus, dato che il numero effettivo di persone contagiate sarebbe sette volte superiore a quello indicato dai numeri ufficiali nelle sette città più importanti del Paese.



Se non vedi il grafico clicca qui: https://public.flourish.studio/visualisation/2571286/ Epidemiologo: conteggio positivi da fare in milioni

"Possiamo affermare con la massima tranquillità sulla base delle nostre ricerche che il conteggio dei casi in Brasile non dovrebbe più essere fatto in migliaia, ma in milioni", ha affermato il coordinatore dello studio, l'epidemiologo Pedro Hallal. Nella megalopoli di San Paolo, la più colpita per casi confermati e decessi da Covid-19, il numero indicato dallo studio è di 380 mila infetti, quasi cinque volte superiore a quello pubblicato dalle autorità.

Se non vedi il grafico clicca qui: https://public.flourish.studio/visualisation/2571385/ Governatore San Paolo estende lockdown oltre l’1 giugno Proprio a San Paolo, il governatore dello stato Joao Doria ha annunciato che prolungherà il lockdown oltre la data prevista del primo giugno. "Avremo una nuova quarantena, ma di forma intelligente e non omogenea come adesso", ha annunciato Doria, precisando che il lockdown sarà limitato alle zone più colpite. Lo stato di San Paolo, il più ricco e popoloso tra quelli brasiliani, conta ufficialmente quasi 84mila contagi e 6.220 morti, circa il 27 per cento del totale delle vittime del Brasile.