Nuova Zelanda, terremoto di magnitudo 5.8 non lontano dalla Capitale

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la Nuova Zelanda, in mare vicino alla costa sud dell'isola settentrionale, non lontano dalla cittàdi Wellington. Lo segnalano il sito dell'istituto geosismico americano Usgs e i media locali, che parlano di "scossa molto forte e prolungata". Geonet ha localizzato l'epicentro a 30 km a nordovest di Levin, a una profondità di 37 km. Per ora non si segnalano vittime o danni particolari né sono stati diramate allerte tsunami.