Coronavirus Cina, nuovo lockdown stile Wuhan in una città del Nord-Est

In Cina la città di Shulan, 700mila abitanti nel Nord-Est del Paese, al confine con la Corea del Nord e la Russia, è stata messa in lockdown con misure simili a quelle imposte tra gennaio e aprile a Wuhan, la metropoli in cui per la prima volta è stato identificato il coronavirus responsabile della pandemia in corso in gran parte del mondo (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE). La scorsa settimana Shulan era stata riclassificata ad “alto rischio di contagio” e ora le autorità locali hanno aumentato le restrizioni, isolandola sul modello di Wuhan. Shulan conta almeno 19 casi accertati dal 7 maggio, mentre nella provincia del Jilin, in cui si trova la città, sono almeno 34 i contagi da Covid-19 registrati nelle ultime due settimane.