Coronavirus, il Globe theatre di Londra rischia la chiusura

Il teatro nel quale si esibiva la compagnia teatrale di Shakespeare rischia di non sopravvivere alla pandemia di Covid-19. E’ lo stesso Globe di Londra, storico tempio dell’arte, a lanciare l’allarme: “Senza fondi di emergenza da parte del governo britannico rischiamo di non aprire. La chiusura, avverte il teatro, sarebbe una "tragedia per l'arte, per l'eredità del più grande scrittore inglese e per tutto il Paese".