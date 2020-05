Coronavirus, in Spagna altri 59 morti: aumento più basso in due mesi

Nel Paese i decessi legati al Covid-19 sono oltre 27.700. Per il secondo giorno consecutivo, l’incremento giornaliero è sotto quota 100. In calo anche il numero di nuovi contagiati. Lo studio: oltre la metà del personale sanitario soffre di stress post-traumatico. Nella Liga ripartono gli allenamenti in gruppi da 10

La pandemia di coronavirus sembra rallentare in Spagna (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Nel Paese, nelle ultime 24 ore, si sono registrate 59 nuove vittime: è l'incremento giornaliero più basso in due mesi ed è sotto quota 100 per il secondo giorno consecutivo. In totale, nello Stato i morti legati al Covid-19 sono oltre 27.700. In calo anche il numero di nuovi contagiati: i nuovi casi sono stati 285, per un totale di 231.606. Il 16 maggio il premier Pedro Sanchez ha annunciato la volontà di prolungare ancora lo stato di allarme per l’emergenza, che doveva scadere il 25 maggio. "Questa proroga sarà di un mese", ha detto Sanchez, sottolineando che nelle intenzioni del governo dovrebbe "essere l’ultima". Nel Paese sono previste quattro fasi (da 0 a 3) per la ripartenza, i cui tempi variano tra le regioni a seconda dell'andamento dell'epidemia. Madrid e Barcellona, le due città più colpite, sono ancora nella fase 0, mentre altre zone sono entrate nella fase 1 (LE INDICAZIONI DELLA FARNESINA SULLA SPAGNA).