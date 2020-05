Canada, aereo acrobatico precipita durante un'esibizione. VIDEO

L'aereo si è schiantato contro una casa in una cittadina della Columbia Britannica durante una tappa di un tour promosso dalle forze armate locali per omaggiare tutti coloro che stanno lottando contro il Coronavirus. A perdere la vita è stata il capitano Jennifer Casey

Almeno una persona risulta morta mentre un'altra è gravemente ferita in seguito all’incidente che domenica 17 maggio ha sconvolto la città di Kamloops, nella Columbia Britannica canadese. Secondo quanto riferito dalla Royal Canadian Air Force (RCAF), un aereo delle forze canadesi Snowbirds si è schiantato contro un’abitazione. La vittima è il capitano Jennifer Casey, mentre il capitano Richard MacDougall è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale.

L'incidente

L'aereo si sarebbe schiantato contro una residenza sulla Glenview Avenue a Kamloops, a circa 150 miglia a nord-est di Vancouver, secondo quanto riferito dalla Royal Canadian Mounted Police. Gli Snowbirds, che sono molto amati dai canadesi perché eseguono spettacoli aerei per il pubblico simili a quelli delle Frecce Tricolori italiane, si stavano esibendo in onore di chi è in prima linea per la lotta al Coronavirus.

Solidarietà anche da Trudeau

"È con il cuore pesante che annunciamo che un membro del team è morto e uno ha subito gravi lesioni", ha dichiarato l'RCAF su Twitter. I militari hanno fatto sapere che una squadra investigativa si occuperà delle indagini. Anche il Primo Ministro canadese, Justin Trudeau, ha voluto dimostrare la sua vicinanza e con un tweet ha espesso la sua solidarietà: “I miei pensieri sono con i membri coraggiosi della Royal Canadian Air Force".