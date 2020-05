Afghanistan, attacco a un ospedale a Kabul di Msf: almeno 5 morti

Almeno cinque persone sono morte - tre donne, un bambino e un membro delle forze di sicurezza - e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco all'ospedale di Dasht-e-Barchi di Kabul, il cui reparto maternità è gestito dall'ong Medici senza frontiere. La struttura è stata assaltata da uomini armati, questa mattina. I “terroristi sono stati neutralizzati”, ha riferito il portavoce del ministero dell'Interno afghano, Tariq Arian, citato da Tolonews. Le forze afghane hanno tratto in salvo oltre 40 persone ( IL GOVERNO FIRMA PER IL RILASCIO DI 5MILA TALEBANI ).

Msf: "Malvagio attaccare ospedale dove si nasce"

La "malvagità" dell'attacco è colpire un luogo dove nascono i bambini, dove ogni giorno transitano per qualche ora le mamme solo per dare alla luce i propri figli, sottolinea Medici senza frontiere, che in quell'ospedale gestisce il reparto maternità di 100 letti. "L'ospedale - rende noto l'ong - è l'unica struttura per i parti di emergenza e con complicazioni in un quartiere con una popolazione di oltre un milione di persone. Gestiamo le sale travaglio e le sale parto, una sala operatoria, una sala risveglio, un reparto di maternità e un'unità neonatale". "Nel 2018, le nostre équipe hanno assistito oltre 15.000 parti e più di 1.300 neonati in gravi condizioni sono stati ricoverati nell'unità neonatale. Supportiamo inoltre un altro ospedale della zona con personale, formazione e farmaci essenziali al fine di aumentare la capacità della struttura di fornire servizi di maternità", conclude Msf.

Attacco a un funerale, 20 morti

Intanto almeno altre 20 persone hanno perso la vita in un attacco suicida, sempre di oggi, a un funerale in Afghanistan - nel distretto di Khewa, vicino alla città orientale di Jalalabad - mentre altre 40 sono rimaste ferite. Lo ha detto all'Ansa il portavoce del governatore della provincia di Nangarhar, Attaullah Khogyani. I talebani hanno negato qualsiasi coinvolgimento nell'attacco.