Il principe Harry parla della sua vita a Los Angeles in un nuovo video

Il Duca del Sussex sta passando il lockdown insieme a moglie e figlio negli Stati Uniti. In un video pubblicato sui social, si è rivolto ai participanti dell'evento sportivo da lui ideato nel 2014 per rassicurarli. L'appuntamento, come tanti altri, è infatti stato annullato a causa del Coronavirus

"La vita di tutti è cambiata radicalmente in quest'ultimo periodo". Con un messaggio diffuso sui canali social ufficiali della competizione, Harry ha deciso di rassicurare e rendere omaggio a tutti i partecipanti agli Invictus Games. Collegato dalla sua nuova casa di Los Angeles , il 35 enne, che dalla fine di marzo ha abbandonato formalmente i suoi doveri reali, ha parlato della situazione attuale. Il video è stato realizzato nel giorno in cui si sarebbe dovuta tenere la cerimonia di apertura della competizione. "Dall'ultima volta che sono stata all'Aia tutto è cambiato radicalmente, ma il team IG2020 ha fatto un lavoro incredibile per adattarsi così rapidamente alla situazione. Si sono impegnati a mettere in atto piani per il prossimo anno", ha detto.

Niente edizione 2020 ma presto una conferenza virtuale

Gli Invictus Games sono una competizione sportiva, a cui partecipano i veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa del servizio. Come accaduto per tante altre manifestazioni, l'edizione 2020 è stata annullata a causa dell'emergenza coronavirus. Ma questo non sembra aver fermato gli organizzatori. La Invictus Games Foundation sta infatti pianificando una conferenza virtuale, con relatori internazionali, dove i partecipanti saranno invitati a "condividere le loro esperienze di resilienza". Nel suo messaggio, inoltre, Harry ha espresso la speranza che gli appartenenti alla famiglia Invictus si stiano "comportando bene" e che si aiutino a vicenda in questo momento difficile, "senza lasciare indietro nessuno".

Los Angeles, la nuova città di Harry e Meghan

La casa in cui Harry avrebbe girato il video secondo TMZ sarebbe la magione losangelina del regista e magnate hollywoodiano Tyler Perry, conosciuto dalla coppia grazie a Oprah Winfrey. Proprio in questa villa, i due starebbero trascorrendo l'isolamento e avrebbero festeggiato il primo compleanno del piccolo Archie. Sempre secondo il portale americano, la coppia è alla ricerca di un'abitazione da chiamare finalmente “casa”. I due Duchi del Sussex avrebbero stanziato dai 12 ai 18 milioni di dollari per l'acquisto e starebbero concentrando le loro ricerche sul lato ovest di Los Angeles. La scelta di lasciare il Canada per la città di nascita di Meghan Markle, sarebbe stata presa per poter star più vicini alla mamma di lei.