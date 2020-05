Usa, uomo si aggrappa ad autobotte e beve vino in corsa. VIDEO

L’episodio è avvenuto in California: l’autore del gesto ha prima fatto fermare il mezzo pesante fingendo un guasto alla sua auto, poi è riuscito ad attaccarsi all’autobotte e ad aprire una valvola dalla quale ha bevuto il vino rosso

Un episodio a dir poco singolare è avvenuto negli Stati Uniti, in California: un uomo è riuscito ad aggrapparsi a un'autobotte in corsa e a bere litri di vino mentre il mezzo pesante proseguiva per la sua strada. A raccontare l'accaduto è stato lo stesso conducente dell'autobotte: ha affermato di trovarsi su una superstrada californiana quando un uomo che sembrava avere problemi alla sua auto, azionando le luci di posizione, l’ha portato a fermarsi nella corsia d’emergenza. Sceso dalla sua auto, l’uomo - che indossava soltanto la biancheria intima - si è però aggrappato al serbatoio del mezzo pesante che nel frattempo era ripartito.

Persi litri e litri di vino

Una telecamera posta nella parte anteriore dell’autobotte mostra l’uomo che prende una vera e propria rincorsa e, anche se senza scarpe, riesce ad aggrapparsi al mezzo pesante. Soltanto successivamente il conducente si è accorto che il serbatoio stava perdendo litri e litri di vino: l’uomo, che adesso si trova in stato di arresto, era riuscito a svitare una valvola bevendo direttamente dal serbatoio. La stessa azienda ha fatto sapere di aver pesato l’autobotte dopo l’accaduto e ha confermato di aver perso oltre mille galloni di vino, l’equivalente di oltre 5mila bottiglie.