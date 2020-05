Libia, attacco di Haftar vicino a residenza ambasciatore italiano

Un attacco delle forze del generale della Cirenaica ha colpito l'area intorno alla residenza a Tripoli di Giuseppe Buccino Grimaldi, causando almeno cinque morti e decine di feriti. "Questi attacchi indiscriminati sono totalmente inaccettabili e denotano disprezzo per le norme del diritto internazionale e per la vita umana", è stata la condanna della Farnesina

Nella tarda serata di giovedì 7 maggio un attacco delle forze del generale della Cirenaica Khalifa Haftar contro civili ha colpito l'area intorno alla residenza a Tripoli dell'ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi, causando almeno cinque morti e decine di feriti. Lo riportano i media internazionali, che citano una fonte governativa. "Questi attacchi indiscriminati sono totalmente inaccettabili e denotano disprezzo per le norme del diritto internazionale e per la vita umana", è la condanna della Farnesina.

Lo scontro nel Paese

A fine aprile Haftar si è autoproclamato leader della Libia: "Ho ricevuto il mandato popolare" per governare il Paese, ha dichiarato. Poi ha aggiunto che l'accordo di Skhirat del 2015, che creava il governo di accordo nazionale, è "morto e sepolto", promettendo di continuare a combattere per ottenere il controllo di Tripoli. Le forze fedeli al generale hanno lanciato oltre un anno fa un'offensiva per la conquista della capitale, ma i sanguinosi combattimenti - centinaia i morti e decine di migliaia gli sfollati - sono giunti da settimane a una fase di stallo. All’annuncio di Haftar è seguita la dura reazione del governo di accordo nazionale: "Ancora una volta mostra le sue intenzioni autoritarie”. Il 5 maggio c’è stato poi un attacco delle forze che sostengono il premier Fayez al-Sarraj contro Al Watiya, una base aerea nell'ovest della Libia roccaforte di Haftar.

Onu rinnova richiesta di cessate il fuoco

Intanto la responsabile ad interim della Missione di sostegno dell'Onu in Libia (Unsmil), Stephanie Williams, ha discusso ieri in una telefonata con il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al Sarraj "gli ultimi sviluppi in Libia, compresa la sua recente dichiarazione positiva che invita tutte le parti e gli attori politici a riprendere urgentemente il dialogo politico sotto gli auspici dell'Unsmil". Lo ha scritto su Twitter l'Unsmil aggiungendo che "Williams ha sottolineato come questa iniziativa e altre recentemente annunciate e altrettanto positive, costituiscono uno slancio che deve essere sfruttato per porre fine ai combattimenti e riprendere un processo politico globale". Williams ha inoltre confermato la disponibilità dell'Unsmil a riprendere fin da subito il percorso politico intra-libico, sulla base dei risultati della conferenza di Berlino e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu. Il capo ad interim dell'Unsmil ha rinnovato infine "la sua richiesta a tutte le parti in conflitto in Libia di sospendere immediatamente tutte le operazioni militari e risparmiare ulteriore sofferenza al popolo libico".