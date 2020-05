1/15 ©ANSA

La statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, in Brasile, torna a essere illuminata: questa volta con la proiezione di una mascherina sul volto per sensibilizzare la popolazione a utilizzare i dispositivi di protezione. La statua era già stata illuminata nel giorno di Pasqua per rendere omaggio a medici e sanitari impegnati nella lotta al virus

