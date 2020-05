Migranti, Alarm Phone: 62 persone in pericolo al largo della Libia

Migranti in pericolo al largo della Libia: sarebbero 62 e tra loro 13 donne e 6 bimbi. A lanciare l'allerta è Alarm Phone: "62 persone in pericolo. Durante la notte siamo stati chiamati da una barca in pericolo in fuga dalla Libia, con 13 donne e 6 bambini". (LO SPECIALE MIGRANTI)

"Nessuna risposta da Malta"

Secondo quanto riferito, i migranti "erano nella zona Sar maltese". Inoltre, denuncia la Alarm Phone, "per tutta la notte abbiamo cercato di telefonare all'Armed Forces di Malta, ma non rispondono al telefono e alle mail". Infine aggiungono: "Erano le 4.22 quando abbiamo perso i contatti con le persone in pericolo. Stavano imbarcando acqua".