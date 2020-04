C’è un prima e un dopo il coronavirus. E il grafico animato di Eurocontrol lo mostra senza bisogno di commenti. L’organizzazione aeronautica internazionale ha diffuso un video sul traffico aereo che mette a confronto la situazione nei cieli di un anno fa con quella di oggi. Nella parte sinistra dello schermo la realtà dell’aprile 209, nella parte destra la realtà di aprile 2020.

Il traffico aereo

L’impatto che hanno avuto le misure di contenimento della diffusione del coronavirus è notevole. Il video di animazione di Eurocontrol mostra come il lockdown abbia cambiato la situazione in Europa e in Cina: secondo i dati a disposizione dell’organizzazione aeronautica internazionale, i più grandi aeroporti europei stanno gestendo fino a 90 per centesimo di voli in meno rispetto ad aprile 2019.