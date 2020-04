Anneke Verhees, 65 anni, saluta con gioia la sorelle Mien, 77, che è ospite di una casa di riposo in Olanda e ha contratto il coronavirus da tre settimane. Le donne si incontrano grazie all'idea di un'azienda locale che ha riconvertito l'interno di una cabina prefabbricata in un mini salotto attrezzato per contrastare i possibili contagi da covid19 (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - LE ATTIVITA' CHE RIAPRONO REGIONE PER REGIONE). Ogni modulo ha una parete di plexiglas come divisorio, in modo da permettere il contatto visivo tra le persone. "In questo modo i nostri degenti, molti dei quali soffrono anche di demenza, possono vedere i loro parenti in sicurezza e di questi incontri hanno tanto bisogno", ha spiegato a Reuters Mariska Slegers, direttore della struttura dove si trova Mien Verhees. Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in diretta LIVE