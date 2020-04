Maeve Kennedy Townsend McKean, la nipote di Robert Kennedy, è dispersa in mare con il figlio di 8 anni Gideon. La notizia è stata confermata dalla famiglia Kennedy. Madre e figlio sono stati visti l’ultima volta giovedì pomeriggio nella baia di Chesapeake, nel Maryland, mentre erano a bordo di una canoa alla deriva a diverse miglia dalla costa.

Visti l’ultima volta a bordo di una canoa

Secondo le prime ricostruzioni, la donna e il bambino stavano cercando di recuperare una palla ma a causa della corrente non sarebbero più riusciti a tornare a riva. Ore dopo la guardia costiera ha fatto sapere di aver avvistato una canoa capovolta che corrisponderebbe alla descrizione di quella usata da Maeve Kennedy e dal figlio. Nessuna traccia, però, dei due dispersi.

Chi è Maeve Kennedy

Maeve Kennedy Townsend McKean, 40 anni, è la figlia dell'ex vice governatore del Maryland Kathleen Kennedy Townsend, figlia a sua volta di Robert (Bob) F. Kennedy e Ethel Kennedy. Maeve è sposata con David McKean, avvocato di diritti civili a Washington D.C., ed è madre di quattro figli. Lavora come dirigente alla Georgetown University Global Health Initiative nella capitale Washington, dove risiede anche con la famiglia.

La maledizione dei Kennedy

I giornali americani parlano di un’altra tragedia che si va ad aggiungere alla “maledizione” della famiglia Kennedy, che comprende anche gli assassini di Jfk e Rfk. Tra le tragedie più recenti, quella capitata nell’agosto del 2019 a Saoirse Roisin Kennedy Hill, altra nipote di Rfk, stroncata a vent'anni da un mix di cocktail e stupefacenti: la giovane è stata trovata morta nella residenza estiva della famiglia Kennedy, a Cape Cod. Nel 2012 Mary Richardson Kennedy, ex moglie di Robert Francis Kennedy Jr., si è suicidata nel giardino della sua villa a Bedford, New York, dopo problemi di alcolismo e depressione. Nel 1999 John Fitzgerald Kennedy Jr. è morto insieme alla moglie Caroline e alla cognata Lauren Bessette, all'età di 38 anni, in un incidente aereo. I tre erano in volo per raggiungere l'isola di Martha's Vineyard, dove si sarebbe tenuto il matrimonio della cugina Rory Kennedy. L'aereo, pilotato dallo stesso John, è precipitato nella notte nell'Oceano Atlantico, a causa dell'impossibilità di mantenere il controllo dei comandi durante condizioni atmosferiche avverse.