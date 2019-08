Kennedy, nuova tragedia: morta la nipote di Bob, probabile overdose

Saoirse Roisin Hill, nipote di Robert F. Kennedy e Ethel Kennedy, è stata trovata morta nella residenza della famiglia Kennedy a Cape Code. Si ipotizza che la 22enne possa essere deceduta a causa di un’overdose, come scrive il New York Post citando lo Hyannis News. A dare notizia della morte della ragazza è stata la famiglia Kennedy che l’ha ricordata così: "Si batteva per i diritti umani e per la promozione delle donne, lavorava con le comunità indigene per costruire scuole in Messico".

La polizia indaga sulla morte della ragazza

La polizia, intanto, sta indagando dopo la chiamata ricevuta dalla residenza Kennedy nel pomeriggio: la donna era in arresto cardiaco quando sono arrivati i soccorsi. La casa dove si trovava Saoirse Roisin Hill appartiene a Ethel Kennedy, vedova del senatore Robert F. Kennedy.