L'Empire State Building si è trasformato in una gigantesca icona colorata per onorare gli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia di coronavirus. La parte superiore del grattacielo di New York City lampeggia in rosso e bianco, mentre i piani superiori sono caratterizzati da luci rosse pulsanti, pensate per imitare un battito cardiaco.

I numeri della pandemia in America

Il Governatore Andrew Cuomo ha annunciato che New York, lo stato più colpito degli Stai Uniti, ha visto i decessi salire a oltre 1.200 a partire da lunedì 30 marzo. Secondo Reuters, lo stato di New York rappresenta quasi la metà degli oltre 152.000 casi del paese e oltre il 40% dei suoi oltre 2.800 decessi. Gli Stati Uniti ora hanno il maggior numero di casi di coronavirus al mondo.