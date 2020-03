Un lungo applauso, persone che si affacciano sui balconi o dalle finestre delle case, i pochissimi in strada che si fermano un secondo. L'immagine ormai non è più nuova, ma l'emozione è sempre la stessa. Da quando in Italia è stato ideato il flashmob degli applausi per ringraziare tutti i medici, infermieri, il personale sanitario impegnato a combattere il coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - COME VENGONO SUDDIVISI I 400MILIONI AI COMUNI), in tutto il mondo si sta replicando questo appuntamento. Così a New York, focolaio degli Stati Uniti con oltre mille decessi in un mese in tutto lo Stato, ieri diversi cittadini hanno voluto ringraziare con un applauso comune i propri medici.

Dalla Spagna all'Inghilterra

Sempre ieri anche in Spagna si è svolta una manifestazione simile, con i vigili che hanno voluto rendere omaggio così a chi si trova in prima linea in ospedale (IL VIDEO). Qualche giorno fa era successo in Gran Bretagna, dove lo stesso flashmob ha coinvolto anche i piccoli di casa Windsor, ripresi mentre applaudono in giardino.