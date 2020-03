Coronavirus, Wuhan verso la riapertura di 6 linee metro. VIDEO

La città di Wuhan, nella Cina centrale, si sta preparando a riaprire al pubblico sei linee principali della metropolitana, mentre i divieti di viaggio vengono annullati nella provincia di Hubei, con la situazione epidemica, nell'area più colpita della Cina, che continua a migliorare. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). La città che ha sopportato il peso maggiore dell'epidemia Covid-19 in Cina, riaprirà le fermate della metro dopo aver effettuato cinque giorni di prove consecutive sui treni.

Fermi da due mesi

I servizi sono stati sospesi per più di due mesi. Il personale del gruppo della metropolitana di Wuhan è al lavoro per pulire e disinfettare ogni angolo del sistema di trasporto di massa della città, assicurando che le stazioni e i vagoni ferroviari siano sicuri per i passeggeri quando riprenderà a pieno regime il servizio. La metropolitana, fondamentale per i pendolari di Wuhan, è stata chiusa il 23 gennaio quando la città è stata messa in "lockdown" per contenere la diffusione dell'epidemia. La prevenzione dei virus rimane una priorità assoluta e i vertici della società metropolitana stanno prendendo tutte le precauzioni necessarie per garantire che tutti i passeggeri che entrano nelle stazioni e sui treni a bordo siano protetti dal rischio di un nuovo contagio.

Le precauzioni

Nelle stazioni della metropolitana sono stati installati sistemi di rilevamento della temperatura a infrarossi che rileveranno le temperature di tutti coloro che fanno il loro ingresso. I passeggeri devono anche scansionare un certificato sanitario speciale ottenuto tramite un codice QR dopo aver inserito la stazione e solo quelli con codici sanitari "verdi" potranno salire in metropolitana, secondo il Wuhan Subway Group. Anche i treni in entrata inizieranno ad arrivare in 17 stazioni ferroviarie attraverso Wuhan da sabato, ha detto il China Railway Wuhan Group, mentre i servizi in partenza da Wuhan riprenderanno a pieno ritmo l'8 aprile.