Sono ben 25mila i turisti presenti sull’arcipelago spagnolo delle Baleari. E’ quanto annuncia il governo che chiede a tutti di tornare nel rispettivo paese. La richiesta ufficiale arriva nel giorno in cui in Spagna i contagi accertati da coronavirus arrivano a 11mila, con un incremento di 2 mila casi in un giorno.

Cinquantanove morti e 2 mila contagi in un giorno

In un solo giorno, il numero di decessi da nuovo coronavirus è aumentato di 159 e i contagi. Il bilancio totale è di 11.178 casi 491 decessi. Ricordiamo il dato italiano, aggiornato alle ore 18 del 16 marzo: 23.073 i positivi al Covid-19, 2.158 i decessi (LA MAPPA).

Frontiere chiuse

Per far fronte all’emergenza, il governo spagnolo ha deciso di ristabilire i controlli alle frontiere terrestri e consentire l'ingresso nel paese solo ai cittadini spagnoli, ai residenti in Spagna e ai lavoratori transfrontalieri, nei casi di necessità e per il trasporto di merci. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska.