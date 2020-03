Lunghe file ai coffee shop in Olanda per fare scorte di cannabis prima della chiusura di questi esercizi. Serrande abbassate, infatti, fino al prossimo 6 aprile per tutti questi negozi, così come per bar e ristoranti, palestre, club sportivi, saune e sexy shop. Un provvedimento del genere non veniva preso da 47 anni.

I provvedimenti del governo

Ad annunciare i provvedimenti è stato il ministro al Welfare, Bruno Bruins, durante una conferenza stampa televisiva. "Sono certo che queste non sono le ultime misure che prenderemo", ha anche affermato. Il gabinetto del premier Mark Rutte sta ora lavorando a una serie di misure per aiutare gli imprenditori in difficoltà che vanno dalla riduzione degli orari di lavoro a prestiti agevolati.

20 morti e oltre 1000 contagi

Il numero di decessi per il coronavirus nei Paesi Bassi è salito a 20 mentre i contagi sono aumentati da 176 a 1135. Lo riportano i media locali citando l'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente.