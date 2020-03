La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di aiuti per gli americani colpiti dal coronavirus (AGGIORNAMENTI). La misura è passata con 363 voti a favore e 40 contrari, ora è attesa al Senato. Il presidente Donald Trump, che nelle scorse ore ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per cercare di contrastare la diffusione dei contagi, ha twittato il suo sostegno al disegno di legge prima del voto e ha esortato sia i repubblicani sia i democratici a sostenerlo.

Trump: “Salute al primo posto”

Negli Stati Uniti, alla mattina del 14 marzo, sono stati registrati oltre 2mila casi e una quarantina di morti. “Questo disegno di legge seguirà le mie direttive in merito ai test gratuiti per il coronavirus e per pagare il congedo malattia ai lavoratori americani colpiti”, ha twittato Trump. Il presidente ha aggiunto di aver dato disposizione ai segretari del Tesoro e del Lavoro di emanare regolamenti per garantire che le piccole imprese non siano danneggiate dalle misure. “Incoraggio tutti i repubblicani e i democratici a riunirsi e a votare sì”, ha scritto Trump. E ancora: "Metterò sempre al primo posto la salute e il benessere delle famiglie americane. Non vedo l'ora di firmare il decreto, il prima possibile”. Il tycoon ha annunciato che “forse presto farò il test” (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO IN ITALIA - I CASI NEL MONDO).