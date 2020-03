Joe Biden mette le mani sulla candidatura democratica alla Casa Bianca. L’ex vice di Obama ha conquistato quattro dei sei Stati chiamati a votare nel “mini martedì” delle primarie: in attesa dei risultati ufficiali di North Dakota e Washington, le vittorie in Michigan, Mississippi, Missouri e Idaho potrebbero essere già sufficienti per convincere lo sfidante Bernie Sanders ad alzare bandiera bianca.

Sanders verso il ritiro

Il candidato socialista, trionfatore nelle prime consultazioni, non ha voluto commentare i risultati della notte. Una pausa di riflessione che, secondo molti, potrebbe essere il preludio al suo ritiro dalla corsa. Nel frattempo Biden parla già da vincitore e tende la mano al suo rivale: "Insieme batteremo Trump, dobbiamo unire la nazione" ha dichiarato, sottolineando la sua rimonta iniziata nel “Super Tuesday” di una settimana fa e ora completata: “Appena una settimana fa molti dicevano che questa candidatura era morta, ma adesso mi sembra che siamo invece molto vivi!”.

Il fattore Michigan

A dare la spinta decisiva è stato il risultato in Michigan, che metteva in palio 125 delegati, e dove nel 2016 Sanders aveva sconfitto Hillary Clinton. Fondamentale anche in questo caso il contributo degli elettori afroamericani, che hanno premiato l’ex braccio destro di Barack Obama.

Trump commenta

Anche stavolta il presidente in carica Donald Trump non ha rinunciato a commentare l’esito delle primarie, e sempre a colpi di tweet e nomignoli beffardi: "Pocahontas, lavorando insieme al partito democratico, ha totalmente distrutto la campagna di Bernie Sanders. Se si fosse ritirata tre giorni prima, Sanders avrebbe battuto Biden", ha scritto, puntando il dito contro Elizabeth Warren.

L'incognita coronavirus

Tutti i candidati democratici sono invece concordi nel criticare aspramente la gestione da parte di Trump dell’emergenza coronavirus, tema che rappresenta la vera incognita sulle prossime elezioni presidenziali: Biden ha già annunciato che nei prossimi giorni parlerà alla nazione proprio per presentare le sue proposte per far fronte alla crisi.