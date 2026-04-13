Francia, due minorenni sparano e uccidono un tredicenne vicino a Lione

L'omicidio è avvenuto a Villefranche-sur-Saône. I presunti colpevoli sono due minori di 15 e 12 anni: il primo è in stato di "fermo giudiziario" mentre il dodicenne, come previsto dalla legge francese, è stato solo "trattenuto". La vittima, come ha spiegato la procuratrice della città, Laetitia Francart, è stata raggiunta da un proiettile mortale alla testa

Un tredicenne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da due coetanei in Francia. La tragedia è avvenuta a Villefranche-sur-Saône, vicino a Lione. Per l’omicidio sono stati fermati due minorenni di 15 e 12 anni: per il primo gli inquirenti hanno potuto confermare lo stato di "fermo giudiziario", per il dodicenne - come previsto dalla legge - si è potuto procedere soltanto a "trattenerlo". La vittima, raggiunta da un proiettile alla testa, ha riportato "ferite mortali". L'adolescente ucciso non aveva precedenti ed è stato ritrovato in condizioni disperate in "un locale di un centro commerciale", dove poi è deceduto nonostante i soccorsi, come ha riferito la procuratrice della città, Laetitia Francart. I due minorenni fermati si trovavano nelle vicinanze del cadavere mentre l'arma del delitto non è stata al momento ritrovata. "Al momento non ci sono piste privilegiate", ha concluso la procuratrice.