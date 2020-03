Non possono che ispirare simpatia e tenerezza le immagini di un koala che si stringe stretto ad un divano scambiato per un albero. La scena è stata ripresa da Samara Young a Bridgewater, nell’Australia meridionale, e condivisa su Storyful. Il koala è apparso spaesato, visto che l’ambiente era così diverso dal suo habitat naturale, e un po' intimorito dalla presenza della padrona di casa. La signora, che ha girato il video, ha raccontato a Storyful: “La scoperta è stata sorprendente. Mi sono seduta vicino al koala per tranquillizzarlo e poi ho contattato subito degli esperti per lasciarlo in libertà” Australia, al koala piace farsi grattare la pancia. VIDEO