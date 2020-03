I timori del coronavirus hanno spinto in molti a fare scorta di articoli essenziali, spogliando gli scaffali dei supermercati in diverse parti del mondo. Oltre 60 paesi sono stati colpiti dal virus e le persone stanno iniziando a fare provviste in caso di dichiarazione ufficiale di una pandemia di coronavirus. Come riferisce Sky News, nel Regno Unito la grande distribuzione sta iniziando a elaborare un piano per far fronte a una eventuale emergenza.

Come a Milano

Nelle immagini del video si vedono gli scaffali vuoti a Canberra in Australia, a Birmingham in Inghilterra e in California, negli Stati Uniti. Scaffali di pasta, carne e verdure vuoti, come è accaduto anche a Milano (FOTO) quando è stato individuato il primo focolaio del virus in Lombardia nei comuni della zona rossa.