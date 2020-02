Circa un migliaio di turisti che soggiornano in un hotel ad Adeje, nel sud di Tenerife, sono in quarantena su indicazione delle autorità sanitarie, secondo fonti della polizia. Nella struttura soggiornava il turista italiano che è ricoverato in un ospedale dell'isola, dopo che ieri è risultato positivo al coronavirus (per gli aggiornamenti segui il LIVEBLOG). Sono in corso controlli sanitari su persone che possono aver avuto contatti con gli infetti, il terzo caso confermato in Spagna.

L'annuncio di iera sera

"È stato attivato il protocollo per un sospetto caso di coronavirus di un cittadino italiano nel sud di Tenerife. Dopo i primi test alle Isole Canarie, il risultato è positivo", ha scritto in una nota diffusa su Twitter il presidente della Canarie Angel Victor Torres.

I due casi precedenti in Spagna

Gli altri due casi di contagio in Spagna riguardano un inglese, risultato positivo a Mallorca lo scorso 9 febbraio, e un tedesco, risultato positivo a La Gomera il primo febbraio.