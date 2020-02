I passeggeri di un volo Alitalia, con 300 persone a bordo, proveniente dall'Italia sono stati bloccati all'aeroporto di Mauritius dopo lo sbarco. E' consentito lo sbarco solo a chi non proviene dalle zone a rischio coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI). Non ai circa 70 in arrivo da Lombardia e Veneto. Ai passeggeri verrebbe richiesto di accettare un periodo di quarantena oppure di rientrare subito in Italia.

"La Farnesina sta seguendo sin dalle prime battute la vicenda dell'aereo italiano bloccato a Mauritius, in contatto costante con la compagnia aerea Alitalia e con l'Ambasciata a Pretoria, competente per l'area, al fine di assicurare la massima assistenza agli italiani a bordo". Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota.