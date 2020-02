Il tribunale egiziano di Mansura, dopo un'udienza durata appena dieci minuti, ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Patrick George Zaki, lo studente dell'Università di Bologna arrestato al rientro in Egitto con accuse di propaganda eversiva. "Il ricorso è stato respinto", ha detto uno dei legali del ragazzo, Wael Ghaly. "C'è delusione", il commento di Amnesty International, che aggiunge: "Adesso ripartiamo con una campagna ancora più forte".

Le sue parole: "Sto bene"

Patrick George era arrivato questa mattina in manette al tribunale di Mansura. Entrando, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano come stava, "tutto bene". Zaki, apparentemente in buone condizioni, è arrivato ammanettato al poliziotto che lo ha scortato nel locale. All'udienza hanno assistito quattro diplomatici. Si tratta di due diplomatici di Italia e Svezia che rappresentavano l'Ue nell'ambito del programma di monitoraggio dell'Unione europea, oltre a uno statunitense e a un canadese.

Amnesty: "Ora campagna ancora più forte"

"C'è delusione, avevamo sperato in un esito diverso. C'erano segnali che potesse andare diversamente: un'aula piena di giornalisti, internazionali ed egiziani, di diplomatici, italiani inclusi. Ma non è servito a nulla", ha dichiarato all'Ansa Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. "Adesso ripartiamo con una campagna ancora più forte, più viva", in vista dell'udienza del 22, in cui si deciderà se rinnovare la detenzione preventiva di Zaki, per arrivarci "ancora più determinati".

Il ricorso dei legali

A essere esaminato è stato un ricorso dei legali di Zaki contro la detenzione di 15 giorni decisa l'8 febbraio: se accolto, Patrick George sarebbe stato scarcerato. Adesso resta fissata l'udienza del 22 febbraio in cui i giudici decideranno se prorogare o meno la custodia cautelare di altri 15 giorni in base all'eventuale necessità di ulteriori indagini.

Data ultima modifica 15 febbraio 2020 ore 11:49