Lo spettacolo che il documentarista e biologo David Attenborough decrive come una delle più grandi meraviglie della natura è stato osservato lungo le coste del Nuovo Galles del Sud, non lontano da Sydney, in Australia. Le forti piogge e le raffiche di vento che provengono dal mare fanno sì che l’acqua delle cascate si alzino disperdendosi nell’aria invece di finire nell’Oceano. Non è un fenomeno frequente ma neanche raro. In Australia Occidentale, alle Hawaii e in India ci sono località turisticamente note per questo fenomeno. La costa orientale australiana, dopo un’estate torrida segnata dalla siccità e dagli incendi devastanti che hanno distrutto decine di migliaia di chilometri quadrati di territorio, sta ora avendo a che fare con piogge torrenziali, forti venti e alluvioni. Australia, dopo gli incendi arrivano le piogge torrenziali. VIDEO