Australia, dopo gli incendi arrivano le piogge torrenziali. VIDEO

La pioggia arriva come un sollievo per alcune aree interessate dagli incendi, che negli ultimi mesi hanno devastato ampie zone di terra in tutta l'Australia. Ma non mancano i disagi nella parte orientale del Paese. Inondazioni a Sydney e in altre parti dello stato del Nuovo Galles del Sud. Molte strade si sono allagate e sono state chiuse. La città costiera settentrionale dello stato di Byron Bay è stata sommersa di pioggia nelle ultime 24 ore, ha affermato l'Ufficio di meteorologia.

Il commissario dei vigili del fuoco rurali per il Nuovo Galles del Sud, Shane Fitzsimmons, ha dichiarato di essere ottimista perchè la pioggia che cadrà nei prossimi giorni dovrebbe contribuire a contenere alcuni incendi. Lo stesso commissario ha confermato che ci sono ancora 42 fuochi che bruciano nello stato e 17 di loro rimangono fuori controllo.

Forti piogge hanno inondato anche parti del Queensland. Una fogna scoppiata ha provocato una voragine nel mezzo di un'autostrada portando traffico intenso e la chiusura di parecchie strade.