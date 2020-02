Usa, cane rovescia asse da stiro e causa un incendio. VIDEO

Una serie di coincidenze sfortunate ha causato un incendio in un'abitazione di Los Alamos, nello Stato americano del New Mexico. Tutto è partito da Kahuna, un cucciolo di cane che lo scorso 29 gennaio ha ribaltato senza volerlo un asse da stiro, rovesciando il ferro e altri oggetti proprio sopra una griglia per il riscaldamento. Come ha spiegato il dipartimento locale dei vigili del fuoco, il calore ha fuso gli stessi oggetti, che sono diventati buoni combustibili per alimentare la fonte di riscaldamento.

Colpa... dell'uomo

I pompieri hanno spiegato che l'incendio non si è sviluppato in maniera immediata, ma ha impiegato circa un'ora. Sia Kahuna che Paige, l'altro cane che vive nell'abitazione, sono fuggiti senza riportare ferite. Il rogo è stato spento rapidamente, limitando così i danni alla casa. Come hanno spiegato i vigili del fuoco, è bene "assicurarsi che i rilevatori di fumo siano installati e funzionanti, e che nessun oggetto combustibile venga piazzato entro un metro" da apparecchi che producono ed emanano calore. Insomma: la colpa non è del cane, ma dell'uomo.