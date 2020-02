Scena alla Hitchcock in Texas, migliaia di uccelli su un centro commerciale. VIDEO

Tracy Miller, una residente dello Stato degli Saud degli USA, ha sicuramente pensato al film di Hitchcock, The birds (Gli uccelli in Italia), quando, ferma in un parecheggio di un centro commerciale a Burleson, un sobborgo di Fort Worth, il 24 gennaio, ha visto sciamare in cielo migliaia di uccelli che hanno quasi oscurato la calda luce del tramonto.

"Terrificante, erano dappertutto"

Ha avuto la prontezza di spirito di immortalare il fenomeno nel video che vi mostriamo, non senza trovare - parole sue - "terrificante" la scena, con gli uccelli "che brulicavano come mosche. Erano dappertutto: tetti, macchine, per terra, tra gli alberi. Ed erano così rumorosi!". Secondo gli esperti si tratta di gracchioni dalla cosa grande, soliti a comparire nei cieli del Texas in grandi stormi preferendo centri commerciali e parchegfgi di fast-food dove trovano cibo per nutrirsi e alberi e lamioni dove appollaiarsi.