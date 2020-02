Il 2 febbraio 2020 è una data speciale. Perché? È una data palindroma. Non solo, è una data palindroma mondiale. Oggi, infatti, è il 02-02-2020: una data che non cambia se viene letta da sinistra o da destra, sia nel nostro formato “giorno/mese/anno”, sia nel formato usato in Usa e Canada di “mese/giorno/anno”. Non succedeva da circa un millennio.

Le date palindrome

Una data palindroma, anche quando non è mondiale, è sempre affascinante e mette in fermento gli appassionati di numeri e cabala. In 10mila anni, considerando il nostro formato, esistono 366 giorni palindromi. In questo secolo è già successo diverse volte, come ad esempio il 10-02-2001 o ancora il 20-02-2002. Anche il primo febbraio del 2010 è una data palindroma, come lo sono state l'11 febbraio del 2011 e il 21 febbraio del 2012. In questo secolo, ci saranno altre 23 date palindrome e poi ce ne saranno 31 nel prossimo, dal 10-12-2101 al 29-12-2192. Poi basta per secoli e secoli: per rivedere di nuovo queste particolarissime date bisognerà aspettare il nuovo millennio, precisamente il 10-03-3001.

Data palindroma anche in Usa e Canada

Queste date palindrome riguardano chi utilizza la nostra stessa convenzione, lo stesso formato di rappresentazione: “giorno/mese/anno”. Questo è il formato della data più diffuso al mondo e ha origine dall'uso come incipit in documenti legali e religiosi di espressioni quali “Nel giorno secondo del mese di agosto dell'anno del Signore 1120...”. C’è, poi, un altro formato: “mese/giorno/anno”. Questo è usato soprattutto negli Stati Uniti ed è diffuso anche in Canada. Il 2 febbraio 2020 è una data palindroma ancora più rara, perché vale per entrambi i formati. Invertendo il giorno con il mese, infatti, la data continua a leggersi correttamente in entrambi i versi.

La rarità del 02-02-2020

Una data palindroma mondiale, come quella di oggi, è un evento rarissimo. Per trovare un altro palindromo ambivalente bisogna tornare indietro all'11 novembre del 1111, in pieno Medioevo (11-11-1111), quando ancora la data “americana” ovviamente non esisteva. Il prossimo giorno sarà il 12 dicembre del 2121 (12-12-2121). Una data, questa composta da due sole cifre, l'uno e il due che si ripetono con intervalli regolari, affascinante quanto quella del capodanno degli anni '10 del secolo Mille, un vero codice binario: 01-01-1010.

Le prossime date palindrome

La prossima data palindroma che potremo leggere è quella del 12 febbraio dell'anno prossimo (12-02-2021) e gli Stati Uniti ci seguiranno con il 2 dicembre dello stesso anno (12-02-2021). Per la data successiva, però, gli americani dovranno attendere un po' più di noi: il nostro giorno palindromo è il 22-02-2022, mentre oltreoceano dovranno aspettare il 2030, precisamente il 2 marzo (03-02-2030, nella convenzione Usa). Stessa data palindroma che, nella convenzione del formato più diffusa, corrisponderà al mese successivo: 3 febbraio dello stesso anno (03-02-2030). Andando ancora avanti nel tempo, i più giovani potranno assistere tra 72 anni a un evento unico, la data palindroma bisestile: il 29 febbraio del 2092, gli appassionati di cabala e numeri si consoleranno nel vedere scritta la data 29-02-2092, mentre gli Stati Uniti dovranno aspettare il lontanissimo 9220 per leggere, secondo la loro convenzione, la stessa data (02-29-9220) molti millenni dopo.