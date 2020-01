Dopo l’audio rubato svelato dall’emittente Abc, ora è stato diffuso dalla rete Cbs anche il video della cena privata del 30 aprile 2018 nel corso della quale il presidente statunitense Donald Trump avrebbe chiesto di sbarazzarsi immediatamente dell’allora ambasciatrice Usa in Ucraina Marie Yovanovitch. La diplomatica sarebbe stata poco gradita perché avrebbe ostacolato i tentativi della Casa Bianca di convincere Kiev ad avviare indagini sulla famiglia di Joe Biden, rivale democratico di Trump, vicenda per la quale il presidente Usa è attualmente sotto procedura di impeachment (LE MOTIVAZIONI). Un anno dopo la cena in questione, la diplomatica è stata effettivamente richiamata. (TUTTE LE TAPPE DEL CASO UCRAINAGATE)

“Levatela di torno”

Nel filmato si sente Trump, mai inquadrato, parlare con Lev Parnas, socio dell’avvocato personale del presidente Rudolph Giuliani. Le immagini, girate di nascosto, durano un’ora e 23 minuti: intorno al minuto 40 si sente Trump ordinare “Get rid of her!”, cioè “levatela di torno”, probabilmente con riferimento a Yovanovitch, e poi ancora “Take her out! Ok? Do it!”, “rimuovetela, fatelo e basta”. Il presidente americano ha sempre sostenuto di non aver mai conosciuto Parnas. La Cbs, che ha pubblicato il video, lo ha ottenuto dall’avvocato di Parnas, Joseph Bondi. La vicenda, tra l'altro, potrebbe ora rafforzare la richiesta dei democratici di ammettere nuove prove e testimonianze al processo per l’impeachment a carico di Trump in corso al Senato.