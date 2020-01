Virus Cina, niente uscite di film a Capodanno

Rimandate le uscite di 'Detective Chinatown 3', di 'Balzo' -film basato sulla storia vera di una squadra di pallavolo femminile cinese-, di 'Jiang Ziya', il film più atteso tra quelli dovevano uscire nella settimana di vacanze per il Capodanno cinese.

Le varie cancellazioni seguono gli annunci delle autorità sanitarie cinesi che hanno chiesto alla popolazione di evitare assembramenti in luoghi pubblici, dove il virus simile alla Sars potrebbe diffondersi. Le azioni della Wanda Film Holding Co., produttore e distributore di 'Detective Chinatown', sono scese del 21% questa settimana. Beijing Enlight Media Co., la società dietro 'Jiang Ziya', ha perso in totale, in questi quattro giorni, il 15%