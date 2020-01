Usa, cervo rimane impigliato in un'amaca: stordito e liberato. VIDEO

Mai lasciare reti in giro per i parchi del Colorado: gli animali potrebbero rimanerci impigliati. Lo ha ricordato per l'ennesima volta il Colorado Parks and Wildlife, dopo che un cervo è rimasto incastrato con i suoi palchi in un'amaca. Per liberarlo, è stato necessario stordirlo. A filmare l'incidente, fortunatamente senza conseguenze, è stato lo stesso dipartimento statale che si occupa della conservazione delle aree naturali. Il video è stato poi diffuso da Storyful.

Nessuna conseguenza

Gli ufficiali del parco hanno utilizzato una stun gun per immobilizzarlo, ossia una pistola che produce uno shock elettrico temporaneo. "Con i tranquillizzanti passa del tempo prima che termini l'effetto, e possono uccidere un animale sotto stress", hanno spiegato gli ufficiali impegnati nel salvataggio. "Stordirlo per 15-20 secondi" ha invece permesso "di liberarlo senza conseguenze. Il cervo si è subito ripreso ed è scappato via", hanno sottolineato. Il dipartimento ha chiesto di "togliere amache, reti per lo sport" e altri materiali "che possono intrappolare gli animali selvatici".