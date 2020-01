Depeche Mode e Whitney Houston nella Rock'n'Roll Hall of Fame. FOTO

Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. e T-Rex: sono i nuovi ingressi nella Rock and Roll Hall of Fame. La 35a cerimonia della Hall of Fame del Rock and Roll si svolgerà a maggio a Cleveland, in Ohio. FOTOGALLERY