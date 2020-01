È morto l'attore Stan Kirsch, recitò in Friends e Highlander

È morto l'attore Stan Kirsch, 51 anni, conosciuto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Richie Ryan nella serie tv "Highlander".

La notizia, difffusa da alcuni magazine statunitensi, è stata poi confermata dallo stesso staff della serie che attraverso la sua pagina Facebook ha scritto: "Senza Stan Kirsch 'Highlander: la serie' sarebbe stata molto meno. Ha portato un senso dell'umorismo, gentilezza ed entusiasmo giovanile al personaggio di Richie Ryan per sei stagioni".

L'ipotesi suicidio

Secondo quanto diffuso da diversi media Kirsch è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles dalla moglie Kristyn Green. L'attore a quanto si apprende si sarebbe tolto la vita, impiccandosi.

La carriera

Kirsch aveva recitato anche in altre serie molto celebri del piccolo schermo come 'Friends' (in un episodio in cui esce con Monica, prima che questa scopra che in realtà il ragazzo ha solo 17 anni), "Jag – Avvocati in divisa“ e “In tribunale con Lynn”.