Almeno un missile è caduto vicino ad una base che ospita militari Usa in Iraq, secondo quanto riferisce la polizia irachena. L'attacco missilistico non avrebbe provocato alcuna vittima, riporta un comunicato dell'esercito iracheno, precisando che la base coinvolta è quella di Camp Taji, a nord di Baghdad (SKY TG24 A ERBIL). Resta dunque la massima allerta per le truppe statunitensi in Iraq, dopo questo nuovo blitz che arriva a pochi giorni dai raid più recenti, scatenati dall’Iran in seguito all’uccisione del generale Qassem Soleimani (CHI ERA). Obiettivi e numeri della crisi Usa-Iran spiegata in mappe