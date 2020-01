Iraq, Sky TG24 a Erbil, dove sono caduti i missili iraniani

L'inviato di Sky TG24 Jacopo Arbarello a Erbil, dove sono caduti i missili iraniani che avrebbero dovuto colpire la base americana, mancando l'obiettivo non di qualche metro, ma di diversi chilometri.

Riprese vietate

Il luogo è piantonato da militari peshmerga che impediscono di riprendere con le telecamere il punto esatto dove sono caduti gli ordigni. La distanza tra il "target" - la base USA - e il luogo dell'impatto dei missili è molto ampia, non si sa per imperizia o per volontà politica. Il compound risulta inaccessibile alle riprese e si può filmare solo da lontano, mentre le attività dei soldati, compresi quelli italiani, sono sospese.

La città è con Trump

Nella città di Erbil la vita prosegue tranquilla, senza la presenza di presidi militari, quel che emerge è da un lato la minimizzazione dell'attacco iraniano e, dall'altra, la gratitudine per l'imepgno dei soldati della coalizione, con parole di affetto in particolare per quelli italiani.