Rio de Janeiro, al via i festeggiamenti per il carnevale 2020. VIDEO

Cinquanta giorni di festeggiamenti per il più celebre carnevale del mondo. Al via, a Rio de Janeiro, balli e parate dopo il Capodanno record con 3 milioni di persone che hanno salutato l’inizio del 2020 sulla spiaggia di Copacabana.

La consegna delle chiavi della città

Momo, il re del carnevale, ha ricevuto simbolicamente le chiavi della città. È il festoso rituale che ogni anno, di fatto, dà il via alle celebrazioni del carnevale di Rio. In migliaia hanno partecipato alla cerimonia sulla spiaggia di Copocabana. Il sindaco della metropoli brasiliana Marcelo Bezerra Crivella ha deciso di estendere il carnevale a 50 giorni per attrarre più turisti. La gara ufficiale fra le escolas do samba comincerà la sera del 23 febbraio.

Raddoppiati i giorni di festa rispetto al 2019

Il sindaco della città brasiliana ha annunciato che quest’anno il famoso carnevale durerà più del doppio rispetto all’edizione del 2019. Crivella, che è vescovo della Chiesa Universale del Regno di Dio, non ha mai nascosto di non amare la “festa pagana” del Carnevale e di non seguire le tradizionali sfilate nel “sambodromo” Marques de Sapucai. Ma ha deciso comunque di estendere i festeggiamenti, soprattutto il calendario dei blocos da rua, le feste di strada alle quali partecipano milioni di persone.