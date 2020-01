Harry e Meghan, la Regina convoca un vertice di famiglia per domani

La regina Elisabetta e il principe Harry si incontreranno domani, lunedì 13 gennaio, per discutere il futuro del duca di Sussex e della moglie Meghan, che hanno dichiarato di voler diventare indipendenti rinunciando al ruolo nella famiglia reale.

Un "vertice straordinario di famiglia"

Un “vertice straordinario di famiglia” al quale sono chiamati a partecipare anche il principe Carlo e William.

"La famiglia reale - spiega una fonte vicina alla Casa reale - si riunirà a Sandringham, dopo una serie di incontri e consultazioni negli ultimi giorni. C’è una serie di possibilità da esaminare, che tengano conto della posizione dei duchi del Sussex. Un cambiamento nella vita e nel ruolo all'interno della monarchia da parte del Duca e della Duchessa del Sussex richiede discussioni complesse ed approfondite. I prossimi passi verranno concordati alla riunione ed è desiderio di Sua Maestà che la situazione si risolva nel giro di qualche giorno, non settimane. Ma tutti sono d'accordo sul fatto che qualsiasi decisione avrà bisogno di tempo per essere applicata".

Quale futuro per i duchi di Sussex?

Resta da capire quale sia la strada che Harry e Meghan intendono percorrere per quell'emancipazione, anche economica, cui ambiscono. Un primo indizio in questo senso può essere la notizia diffusa dal Times secondo cui Meghan Markle ha già firmato un contratto con la Disney, sulla base del quale presterà la sua voce ad una delle produzioni del colosso americano. La duchessa di Sussex ha però voluto che il compenso andasse in beneficenza, a favore di Elephants Without Borders, un'organizzazione che aiuta e proteggere gli animali dal bracconaggio.

Sondaggi in picchiata

Indice di gradimento bassissimo per Harry e Meghan (LA FOTOSTORIA DI MEGHAN). La maggioranza dei sudditi nel Regno Unito pensa che la Regina debba punirli togliendo loro l’arma più importante, quella che dovrebbe garantirgli introiti nel futuro: il titolo nobiliare. Si legge sul Mirror, "il decadere dal titolo di Duchi di Sussex toglierebbe loro quelle due magiche paroline, 'Sussex Royal' che hanno registrato come brand. Così diventerebbero dei common senza più una vera licenza per sfruttare quel nome".