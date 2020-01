In Libia la tregua sembra reggere, nonostante Tripoli e Bengasi si accusino a vicenda di alcune violazioni del cessate il fuoco. Tregua che è entrata in vigore dalla mezzanotte, dopo che Fayez al Serraj - capo del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico (Gna) - ha accettato il cessate il fuoco proposto da Turchia e Russia, al quale hanno aderito anche le forze del generale dell'Est Khalifa Haftar. Al Serraj, che ha invitato le parti a una trattativa sotto l’egida dell’Onu per una tregua duratura e ha proposto una conferenza nazionale in vista della Conferenza di Berlino per cercare la pace, è volato a Istanbul per incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Le accuse di violazioni del cessate il fuoco

Poco dopo l’entrata in vigore del cessate il fuco, da entrambe le parti sono arrivate accuse di violazioni. Il governo di al Serraj, in particolare, ha denunciato violazioni della tregua "a Salaheddin e Wadi Rabie” e - in riferimento al generale Haftar - ha ribadito che “la piena attuazione del cessate il fuoco potrà avvenire solo con il ritiro dell'aggressore da dove è venuto". Un comunicato del governo di Tripoli, poi, ha avvertito che “in caso di ulteriori violazioni il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico non resterà a guardare e la sua risposta sarà violenta e ferma”.

La tregua regge

Più tardi anche alcuni media pro Haftar hanno segnalato violazioni al cessate il fuoco. "Le milizie che fanno capo al governo di accordo nazionale libico hanno violato la tregua su più di un fronte con ogni tipo di armi, compresa l'artiglieria", ha detto Al-Mabrouk Al-Gazawi dell'Esercito nazionale libico al sito informativo libico Al Marsad, assicurando comunque il rispetto del cessate il fuoco. Per ora, quindi, la tregua resta in vigore.

Di Maio: “Anche l’Italia ha fatto la sua parte”

Della situazione in Libia ha parlato anche il ministro degli Esteri italiano. “L'annuncio della tregua è una buona notizia, perché crea spazio di ulteriore dialogo. La strada da fare è lunga, ma la direzione è quella giusta”, ha scritto Luigi Di Maio su Facebook. “Nel raggiungimento di questo primo risultato, anche l'Italia ha fatto la sua parte” ha aggiunto. Il ministro, sulla crisi libica, ha sentito al telefono il suo omologo turco Melvut Cavusoglu. I due hanno ribadito la volontà di un trilaterale Italia-Russia-Turchia e hanno anche rinnovato il loro impegno per il successo della Conferenza di Berlino e il raggiungimento di un cessate il fuoco duraturo. Conversazioni telefoniche sulla Libia anche per il premier Giuseppe Conte: in mattinata ha sentito sia al Serraj sia la cancelliera tedesca Angela Merkel sia il presidente russo Vladimir Putin.