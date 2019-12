New York, attacco in una sinagoga con un machete

Un attacco a colpi di arma da taglio, probabilmente un machete in una sinagoga a Monsey, vicino a New York. Diverse persone sono state colpite, i feriti sarebbero almeno cinque, di cui due gravi. L'attacco all'interno della sinagoga Rabbi Rottenburg's Shul sarebbe stato eseguito da un uomo di colore che ha tirato fuori un machete e iniziato a ferire i presenti. Lo riportano alcuni media americani, sottolineando che l'uomo sarebbe riuscito a scappare ma la targa della sua auto sarebbe stata identificata e la polizia l'avrebbe in seguito arrestato.

Governatore Cuomo: atto spregevole e codardo

L'Orthodox Jewish Public Affairs Council parla di cinque feriti, tutti ebrei chassidisti, trasportati negli ospedali locali. "C'è tolleranza zero per atti di odio di qualsiasi tipo, continueremo a monitorare la situazione", ha detto il procuratore generale di New York, Letitia James. "Un atto spregevole e codardo". Così il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, commenta l'attacco. "Voglio essere chiaro: l'antisemitismo e l'intolleranza sono ripugnanti e abbiamo assolutamente tolleranza zero per tali atti di odio", ha aggiunto.