Londra, il principe Filippo lascia l’ospedale dopo 4 notti

Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta (FOTO), ha lasciato l’ospedale di Londra in cui era stato ricoverato venerdì scorso. Il duca di Edimburgo (FOTO) è uscito dal King Edward VII Hospital ed è salito su una macchina, probabilmente per raggiungere la famiglia reale britannica che trascorrerà le feste natalizie a Sandringham, la tenuta di campagna nel Norfolk.

Filippo in ospedale per 4 notti

Filippo era stato ricoverato venerdì 20 dicembre e ha trascorso in ospedale 4 notti di "osservazione e trattamento". Buckingham Palace aveva spiegato che il ricovero del duca 98enne, già programmato e non improvviso, era una "misura precauzionale a causa di una condizione preesistente" ma non ha divulgato altri dettagli.

Le feste a Sandringham

L'ingresso del principe in ospedale era avvenuto lo stesso giorno in cui la regina - dopo aver presieduto l'apertura del Parlamento britannico, illustrando l'agenda del premier Boris Johnson - si è trasferita in treno nel castello del Norfolk dove, come di consuetudine, la famiglia reale britannica trascorre il Natale. Proprio nella residenza della campagna inglese, all'interno della tenuta di Sandringham, Filippo passa ormai gran parte del suo tempo da quando, nell'agosto del 2017, si è ritirato dalla vita pubblica. Il duca si trovava a Sandringham anche prima del ricovero di venerdì scorso. Ultimamente il principe è apparso in pubblico con la regina e gli altri membri della famiglia reale solo in occasione di eventi e servizi religiosi, l'ultima volta nel maggio scorso, quando ha partecipato al matrimonio di Lady Gabriella Windsor, figlia dei principi di Kent. Filippo di Mountbatten, duca di Edimburgo, conte di Merioneth e barone di Greenwich, è il consorte più longevo nella storia della monarchia britannica.