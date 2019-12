Il principe Filippo, 98 anni, duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta, è stato ricoverato al King Edward VI Hospital di Londra per una "condizione pre-esistente" e come "precauzione". Lo ha annunciato Buckingham Palace che non precisa comunque le motivazioni del ricovero. Nel frattempo la Regina è arrivata nel Norfolk, a Sandringham, dove passerà le vacanze di Natale. (LE FOTO PIU' BELLE DELLA REGINA - I SOPRANNOMI DELLA FAMIGLIA REALE - I 98 ANNI DEL PRINCIPE FILIPPO)

Rimarrà in ospedale per qualche giorno

Il principe Filippo, che non si vede in pubblico da maggio scorso, quando ha assistito al matrimonio di Gabriella Windsor, rimarrà in ospedale sotto osservazione per qualche giorno. Secondo quanto riportato dalla Bbc, il ricovero non è avvenuto tramite ambulanza perché era già programmato.

