La piazza antistante la basilica della Natività a Betlemme è piena di alberi di Natale, decorazioni e presepi. L’attesa sta per finire nella città palestinese separata da Gerusalemme dal muro che divide Israele dai Territori palestinesi. Stanotte la chiesa ospiterà la classica messa di mezzanotte celebrata dlal patriarca latino di Gerusalemme, monsignor Pierbattista Pizzaballa, che ricopre l'incarico di Amministratore Apostolico.

Le personalità presenti

All’appuntamento solenne che apre le festività natalizie sarà presente come di consueto, fino all'omelia, il presidente palestinese Abu Mazen. Oltre a lui, ci saranno anche alcuni rappresentanti del corpo consolare, tra i quali il console generale d'Italia. Al termine della messa, i celebranti in processione si recheranno alla Grotta della Natività sotto l'omonima Basilica, per deporre il bambino nella mangiatoia.

Maxischermo per i pellegrini

Nei mesi scorsi sono stati distribuiti i biglietti per partecipare alla celebrazione, dal momento che la chiesa di Santa Caterina non può contenere le migliaia e migliaia di fedeli in questi giorni a Betlemme provenienti da tutto il mondo. Un maxischermo sarà posizionato all'esterno della chiesa e la messa sarà trasmessa in diretta televisiva e sui social.