Riesplode la tensione in Libia dopo che, domenica, le forze del generale Khalifa Haftar hanno annunciato il sequestro di un cargo con a bordo diversi marinai turchi. Da Ankara, il presidente Recep Tayyp Erdogan afferma di essere pronto a sostenere militarmente Tripoli in ogni modo. La Turchia "può elevare il proprio sostegno militare navale, aereo e terrestre al governo legittimo libico se richiesto", ha ribadito. Mentre Fayez al Serraj, premier del governo di Accordo nazionale a Tripoli, in un'intervista al Corriere, torna sulla questione delle armi chieste all'Italia per combattere Haftar: "Da Roma, in verità, non sono mai giunte risposte ufficiali. Con Di Maio abbiamo avuto un ricco scambio d’opinioni".

Il sequestro del cargo con a bordo marinai turchi

Poche ore prima dell'operazione navale di Haftar, era arrivata la ratifica, ad Ankara e Tripoli, dell'accordo bilaterale sulla cooperazione militare. Sul sequestro, in comunicato sulla pagina Facebook del portavoce di Haftar, al Mismari, si legge: "Nel corso di un pattugliamento delle acque territoriali libiche, al largo delle coste di Derna, la Brigata navale Sussa ha sequestrato un mercantile battente bandiera di Grenada e comandato da un'equipaggio turco". La nota è a corredo di un video che mostra le fasi salienti dell'operazione. "Il cargo è stato rimorchiato al porto di Ras Lanuf per controllo e perquisizione del carico e per adottare le misure necessarie", prosegue la nota. A bordo, secondo quanto si è appreso, ci sarebbero almeno tre marinai turchi. Le forze navali di Haftar hanno poi annunciato lo stato di allerta massima in previsione del probabile "invio di armi e soldati dalla Turchia in forza dell'accordo con il governo" di Tripoli, bollato come l'intesa "della vergogna".

Serraj: "Avevamo chiesto armi all'Italia"

Per contrastare l'offensiva di Haftar, il premier Serraj, intanto, ha svelato che la Libia "aveva chiesto le armi a tanti Paesi, inclusa l’Italia, che pure ha diritto di scegliere la politica che più le aggrada e con cui i rapporti restano comunque ottimi". "Da Roma, in verità, non sono mai giunte risposte ufficiali. Con Di Maio abbiamo avuto un ricco scambio d’opinioni. Quanto invece alla sua tappa a Bengasi dal nostro aggressore e Tobruk non ho visto alcuna sostanza, oltre a generiche dichiarazioni di amicizia che lasciano il tempo che trovano", ha spiegato. "Così, la comunità internazionale risulta divisa. Da una parte i Paesi disposti ad armare i nostri avversari-aggressori. A loro si contrappongono altri Paesi, tra cui l’Italia, che credono tutt’ora alla formula per cui l’unica soluzione resta il dialogo politico", ha poi commentato. Bocciata, quindi, la missione diplomatica della scorsa settimana del ministro degli Esteri che si era recato anche a Bengasi dove aveva incontrato proprio Haftar.