La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che il leader indipendentista catalano Oriol Junqueras debba essere rilasciato affinché possa assumere l'incarico di parlamentare europeo. Il politico - eletto nel maggio scorso - non poteva essere sottoposto a misure di detenzione preventiva perché godeva dell'immunità, che entra in vigore dal momento della proclamazione dei risultati delle elezioni europee. La Spagna avrebbe quindi dovuto scarcerarlo per permettergli di prestare giuramento.

Chi è Junqueras

L'ex vicepresidente della Generalitat catalana Oriol Junqueras - tuttora in carcere - è stato condannato il 14 ottobre scorso dalla giustizia spagnola a 13 anni di prigione e di allontanamento dal pubblico ufficio per l'organizzazione del referendum sull'indipendenza della Catalogna del 2017. Al momento dell'elezione a europarlamentare, il leader del partito indipendentista Erc si trovava in detenzione preventiva. La pena comminata a Junqueras e agli altri leader separatisti aveva scatenato un'ondata di proteste che hanno portato al blocco dell'aeroporto di Barcellona e a scontri con la polizia.

La sentenza della Corte

La Corte di giustizia europea ha stabilito che "la persona eletta al Parlamento Ue acquisisce lo status di membro al momento della proclamazione, e da allora gode dell'immunità". Secondo i giudici, Junqueras gode anche da quel momento del diritto di viaggiare, sempre "connesso allo status di membro del Parlamento Ue". Infine, l'immunità e il diritto di viaggiare "comprendono la soppressione di misure di detenzione imposte prima dell'elezione, per consentire alla persona di spostarsi e prendere parte alla sessione inaugurale del Parlamento Ue. Di conseguenza, se la Corte competente nazionale ritiene che la misura debba essere mantenuta, deve il prima possibile chiedere al Parlamento Ue di derogare all'immunità".

Le reazioni catalane

"La giustizia è venuta dall'Europa. I nostri diritti e quelli di due milioni di cittadini che hanno votato per noi sono stati violati. Annullamento della sentenza e libertà per tutti! Persistere come abbiamo fatto noi!". È il commento su Twitter proprio di Oriol Junqueras, che secondo la Corte Ue gode dell'immunità e deve essere scarcerato per prestare giuramento dopo l'elezione al Parlamento europeo. Anche l'ex presidente catalano Carles Puigdemont ha esultato per la sentenza, e ha chiesto "l'immediata liberazione" di Junqueras, sulla scia dell'Erc. Secondo El Mundo, la decisione della Corte apre la porta al ritorno in Spagna proprio di Puigdemont, rincorso in Belgio da un mandato di cattura emesso da Madrid.

Sassoli: Spagna si conformi o chieda revoca dell'immunità

"Faccio appello alle autorità spagnole competenti per esortarle a conformarsi al tenore della sentenza" su Junqueras. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. "L'immunità comporta che la misura di custodia cautelare a cui il deputato eletto è stato sottoposto deve essere revocata", ha poi aggiunto. Tuttavia, se la Spagna pensa che la misura restrittiva debba essere mantenuta, "deve richiedere il prima possibile al Parlamento europeo la revoca di tale immunità".